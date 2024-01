Torna il Salotto, dialogo con l’arte

In attesa dell’imminente inizio di Artefiera, il Salotto di Patrizia Finucci Gallo presenta il suo programma all’interno della Pinacoteca Nazionale di Bologna, con apertura esclusiva e a invito solo per l’evento. Nomi importanti in calendario, fra attori stilisti e designer, ma anche appuntamenti aperti al pubblico all’interno di importanti strutture come Museo Ottocento e Galleria Cavour. "È un momento importante di grande fiducia e riconoscimento" racconta Finucci Gallo. "Sarà una stagione attenta all’arte, per unire l’arte della conversazione alla bellezza delle opere". Si partirà dunque il 20 febbraio raccontando la figura della compositrice Maria Brizzi Giorgi. Proseguono gli appuntamenti serali del Salotto all’Hotel Il Guercino, con un calendario che quest’anno sarà rivolto parecchio ai giovani. Dal 14 marzo partiranno inoltre gli appuntamenti pomeridiani ’Profumo di Libri in Salotto’, un ciclo di dieci incontri dedicati ai libri e fragranze.