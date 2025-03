Torna il ’Triste Film Festival’. Omaggio agli ’autosabotaggi’

Quanto fa bene piangere al cinema. Ridere e sognare, sì. Ma anche piangere. Da stasera a domenica torna il malinconico - e catartico - Triste Film Festival, l’evento che strugge per ricostruire. Il tema sono gli auto-sabotaggi e di esempi, nel cinema, ce ne sono a volontà: chi vuol bene a ciò che gli fa male, chi nell’auto-sabotaggio trova una resistenza a quelli che la società riconosce come successi. Si parte stasera alle 19, al Centro sociale della Pace di via del Pratello, con Daddy Longlegs di Josh e Benny Safdie. Lenny è un padre divorziato che ha a disposizione solo due settimane all’anno per i propri figli e riesce comunque a concentrare un buon numero di scelte sbagliate nei pochi giorni. ‘Errori in serie’ costellano la vita lavorativa di Amélie in Stupeur et Tremblements di Alain Corneau, tratto dal romanzo di Amélie Nothomb (domani alle 16,30, stessa location). Alla proiezione seguirà un dibattito su sabotaggi e autosabotaggi del realismo capitalista moderato da Riccardo Li Calzi. Maren Ade con Der Wald vor lauter Bäumen si spinge ancora oltre, entrando nel territorio della commedia ’cringe’, imbarazzante (domani alle 19,15). Si parla poi di egocentrismo, narcisismo e autocommiserazione con Anomalisa di Charlie Kaufman, piccolo gioiello in stop-motion (domani alle 11). Anche quest’anno, parte della programmazione è dedicata alle nuove produzioni indipendenti, il ‘Nuovo Cinema Triste’. Nell’ambito di questa collezione, stasera alle 21, viene proiettato ‘Tata’ di Lina Vdovîi e Radu Ciorniciuc, il racconto delle intime difficoltà della regista all’ombra della figura paterna. A seguire un dibattito con Rosa Barotsi di Unimore. L’esperienza di Elizabeth Sankey, nel suo Witches, si fonde con quella di donne di ogni tempo: inascoltate e umiliate, ma unite nella consapevolezza. A parlare del film, in occasione della proiezione domani alle 21, c’è la produttrice Maria Chiara Ventura insieme alla critica Eugenia Fattori. Dalla open call ‘Make us cry!’, sono stati infine selezionati tre corti: Arthur, 1973 di Cesare Barbieri, Cuando las cigarras callen di Bea Hohenleiter e I’m Not Crying, You’re Crying di Enrico Zanetti, proiettati domani alle 14,30. Domenica, ci si sposta al cinema Odeon di via Mascarella con il doc d’esordio di Camilla Iannetti, L’era d’oro. Per coprire i costi gli organizzatori hanno lanciato una raccolta fondi che, chiusa ieri, è arrivata a 1540 euro. Il festival collabora con Mubi Italia offrendo una selezione speciale e 30 giorni di cinema d’autore in streaming gratis.

a. a.