Torna il ’Vocabolario del dialetto bolognese’. Il classico di Ungarelli è uno spaccato di vita

C’è un modo unico per ascoltare l’anima di Bologna: lasciarsi cullare dal suo dialetto. Un linguaggio ricco, ironico e musicale, capace di raccontare al meglio lo spirito della città e dei suoi abitanti. È proprio questo tesoro linguistico che torna oggi a nuova vita grazie al ’Vocabolario del dialetto bolognese’ di Gaspare Ungarelli, in uscita domani, venerdì 24 ottobre, in abbinamento facoltativo con il Resto del Carlino (al prezzo di 12 euro più il costo del quotidiano). Pubblicato originariamente alla fine dell’Ottocento, il lavoro di Ungarelli rappresenta una pietra miliare per chiunque ami la cultura felsinea. Più che un semplice dizionario, è una vera e propria mappa sentimentale della città: pagina dopo pagina, parole, modi di dire e proverbi raccontano il modo di vivere, pensare e sorridere dei bolognesi di ieri, ma anche di oggi. Questa nuova edizione restituisce al pubblico un capolavoro della nostra tradizione linguistica, permettendo di riscoprire un patrimonio che rischiava di andare perduto.

Nel Vocabolario di Ungarelli non ci sono soltanto definizioni: c’è la vita quotidiana delle osterie, il profumo dei portici, le battute argute del popolo, le inflessioni che raccontano appartenenza e identità. Ogni voce è un piccolo frammento di storia, un ponte tra passato e presente che invita a riconoscersi in un linguaggio comune.

Sfogliarlo significa fare un viaggio nella memoria collettiva di Bologna, tra parole dimenticate e espressioni che ancora oggi risuonano familiari. È un libro da tenere accanto ai grandi classici, ma anche da consultare con leggerezza e curiosità, per ritrovare il gusto delle nostre radici.

Un’occasione imperdibile per chi ama la lingua, la storia e l’ironia che rendono unica Bologna.