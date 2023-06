Torna in città Lisiecki a 12 anni dell’exploit

Musica Insieme avrebbe dovuto concludere questa sera la stagione 202223 recuperando il concerto del pianista Daniil Trifonov, già annullato due volte. In sua vece torna a Bologna (Auditorium Manzoni, ore 20.30) il pianista canadese di origini polacche Jan Lisiecki, che nella nostra città, esattamente 12 anni fa, fece il suo debutto italiano appena sedicenne A Pianofortissimo, in un exploit ricordato ancor oggi da chi vi assistette come esperienza fra le più emozionanti, nella consapevolezza immediata di trovarsi di fronte alla nascita di un genio della tastiera. Lisiecki tornò nel 2013 per sostituire Martha Argerich in un concerto dell’Orchestra Mozart sotto la bacchetta di Claudio Abbado, e poi di nuovo nel 2015 per il Bologna Festival. È dunque ora un punto d’onore per Musica Insieme averne assicurato un’ulteriore presenza in città, e nel repertorio con cui si è da subito distinto: il pianismo di Fryderyk Chopin.

Oggi Lisiecki torna a Bologna ventottenne e carico di riconoscimenti internazionali, non solo legati a Chopin, né limitati alla tastiera, avendo intrapreso anche la strada della direzione d’orchestra. Riascoltarlo dunque nella sua nuova maturità sarà un’esperienza interessante, per valutare cosa sia rimasto di quei ‘pianissimi’ di candida purezza, di quella tavolozza timbrica capace di differenziare i colori anche simultaneamente fra linee melodiche ordite in complesse polifonie, che tanto stupivano durante la sua magica adolescenza. Lo sentiremo in un intreccio serrato fra gli Studi chopiniani del primo volume (op. 10) e 11 Notturni in ordine pressoché cronologico, con predilezione per quelli giovanili: la tecnica alternata al lirismo, in un mélange intrigante.

Marco Beghelli