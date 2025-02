Torna ’In piazza con Marino’. L’omaggio a Golinelli

Torna ’In piazza con Marino’, la festa in piazza Maggiore in ricordo di Marino Golinelli, l’imprenditore del settore farmaceutico, filantropo e collezionista d’arte scomparso nel febbraio del 2022 all’età di 101 anni. Organizzata dalla Fondazione che porta il suo nome, la manifestazione, che ha incontrato un grande successo nel 2024, si terrà questo sabato, dalle 11 alle 18.

Per l’occasione il Crescentone si trasformerà in un punto d’incontro aperto ai cittadini animato da postazioni interattive progettate per stimolare la curiosità di persone di tutte le età con esperienze scientifiche e creative.

L’iniziativa gratuita si svolgerà in un luogo di condivisione, scoperta e divertimento, dove il dialogo tra scienza, tecnologia e arte prenderà vita coinvolgendo i partecipanti in un viaggio attraverso il sapere e l’innovazione.

In più, sarà presentato il progetto ’Labyrinth’ della Golinelli Digital Gallery, un’area espositiva virtuale che accoglie in una nuova dimensione interattiva alcune delle opere appartenenti alla collezione privata di Marino e Paola Golinelli.