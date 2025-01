Torna in scena ’Ebò’: mito di sacrificio e rinascita

Da oggi e fino a domenica torna in scena al Teatro Arena del Sole per il consueto appuntamento di inizio anno, lo spettacolo della Compagnia del Pratello, ’Ebò’, con i ragazzi in carico alla Giustizia minorile provenienti dalla Comunità pubblica per minori e dall’Ufficio Servizio Sociale Minorenni, un gruppo di studentesse del Liceo Galvani di Bologna e un gruppo di giovani attrici, con la regia e la coreografia di Elvio Pereira De Assunçao, artista di origine brasiliana e di adozione bolognese.

’Ebò’, in scena alla sala Thierry Salmon, intreccia il racconto di Le sacre du Printemps di Stravinskij con il racconto dell’orixà Oxóssi, il re della foresta nella cultura ketu, in Africa. Tramite una connessione tra i miti diffusi nella Russia pagana di fine ‘800 e i miti afro-brasiliani della religione del candomblé, i performer raccontano la storia di Oxóssi, il cacciatore che con un’unica freccia e mediante un’offerta, riesce a sconfiggere il male favorendo una ricca raccolta, segno di prosperità e rinascita del popolo.

E come nella Sagra della Primavera il sacrificio permette la rinascita, Ebò è rituale e sostegno, è purificazione e guarigione. Perdere qualcosa per ritrovarsi, sacrificare per rinascere. Lo spettacolo ha quindi al centro il tema dell’offerta, con la volontà di compiere un omaggio per i cinquant’anni della Sacre du Printemps di Pina Bausch del 1975. Sul palco, con i ragazzi del Pratello ci saranno le studentesse del Galvani Lucia Serafini, Emma Serafini, Greta Sturiale. Le attrici sono Giorgia Ferrari, Micol Cau, Agnese Negrelli, Alessandra Lauriola, Michele Gentile.

Le attività con i ragazzi seguiti dai Servizi di giustizia rientrano nel programma che il Teatro del Pratello (cooperativa sociale diretta da Paolo Billi) da tempo realizza in collaborazione con il Comune, sostenuto dal Centro giustizia minorile dell’Emilia-Romagna e Marche, la Regione e naturalmente la Carisbo e la Fondazione del Monte.