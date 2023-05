Torna in scena il delitto Murri

Si riaprono virtualmente le aule del tribunale per ’Il caso Murri, il bel delitto di Bologna’, in programma domani alle 21 al Teatro Duse. Molto famoso il fatto di cronaca, realmente accaduto nei primi anni del Novecento in città: l’omicidio del conte padovano Francesco Bonmartini, genero del grande clinico Augusto Murri, che suscitò scandalo in tutta Italia. In questa simulazione del processo, al termine della quale il pubblico è chiamato a esprimere il verdetto, gli avvocati Stefano Dambruoso, Sandro Gamberini e Antonio Di Pietro jr saranno la corte, l’accusa e la difesa.

I personaggi del dramma saranno interpretati da Giovanni Gasbarrini (Augusto Murri), Cristina Parodi (Linda Murri), Roberto Parodi (Tullio Murri), Marcello Domini (Carlo Secchi, amante di Linda) e Ines Pisano (Rosina Bonetti, amante di Tullio. Il ricavato della serata andrà a Fondazione Probone Italia e a Amaci odv.