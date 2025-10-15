Torna la ’Favola degli occhiali’. Screening gratuito della vista

Aumentano i problemi legati alla vista, soprattutto tra i più giovani. E una delle principali cause è l’uso indiscriminato di cellulari, tablet e computer. Per questo diventa particolarmente importante "La Favola degli occhiali", che torna per la nona edizione, in occasione del mese mondiale della vista. Dalle 10 alle 17 di sabato, negli spazi della Cineteca (Mercato ritrovato e biblioteca Renzo Renzi), Ottica Garagnani e l’Amoa, associazione Medici oculisti per l’Africa, effettueranno lo screening gratuito della vista ad adulti e bambini. "L’uso dei device elettronici aumenta la miopia giovanile e la sua progressione. Il problema è riconosciuto anche dall’Oms". A spiegarlo è Andrea Garagnani dell’Ottica Garagnani 1926 che ha già donato più di 500 occhiali a bambini e bambine sotto i 14 anni seguiti dai servizi sociali del Comune, famiglie in difficoltà economiche o minori accolti in strutture per stranieri non accompagnati. "Circa il 30% degli italiani in età scolare è miope. In Cina si raggiunge l’80%. Dobbiamo intervenire subito", sottolinea Francesco Martelli, presidente di Amoa. In programma ci sono letture per i piccoli, animazioni e attività creative sul tema del "benessere visivo", inteso nel suo più ampio significato: "Imparare a vedere oltre le apparenze, nel rispetto del diritto di tutti", spiegano gli organizzatori. Non mancheranno i clown con gli occhiali, i giocolieri e il truccabimbi. Novità di quest’anno anche i laboratori su come vedono gli animali e i laboratori sugli alimenti che fanno bene alla vista. Infine, merenda gratuita per tutti i bimbi offerta da Spazio Conad - Vialarga e da Granarolo e gadget de L’ora degli animali. Il progetto, promosso dal Comune, ha erogato fino ad oggi oltre 2.500 esami gratuiti della vista. È realizzato in collaborazione con Dry Art (che nelle scuole primarie porta il progetto ‘Occhi anima mundi - cani e gatti’), Amrer Onlus, Vitruvio, Fanep, Andare a Veglia, Ca’ Rossa, Unicef, La casa di Giove, I mici del parco, Mondo Gatto.

a. a.