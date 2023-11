Torna la ‘Festa degli alberi’. Ecco 100 nuovi esemplari. Tre lecci piantati in Regione

Bologna vuole il verde. Anche quest’anno sono tanti gli eventi per la ‘Festa degli alberi’, che in Italia si celebra oggi. Sono in corso i lavori di forestazione al giardino Pier Paolo Pasolini, dove vengono messi a dimora 100 alberi autoctoni: aceri campestri, olmi, carpini, catalpe, ciliegi, ornielli, frassini, tigli, salici bianchi e pioppi bianchi. L’intervento fa parte di un progetto più ampio, realizzato in sei differenti parchi pubblici, dove in totale sono stati piantati 1.100 alberi già formati, creando così aree densamente alberate. Il progetto, del valore di circa un milione di euro, fu finanziato con fondi dell’allora ministero della Transizione Ecologica, poi rinominato dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Oltre alla piantagione degli alberi, le spese comprendono la realizzazione dell’impianto di irrigazione e la manutenzione per sette anni.

Come ogni anno la Festa degli alberi è l’occasione per piantare nuovi esemplari nei giardini scolastici, con il coinvolgimento degli alunni: alle 11 l’assessore Daniele Ara sarà alla scuola dell’infanzia Fantini, dove sarà piantato un albero di siliquastro. Il Comune poi, in collaborazione con Fondazione Villa Ghigi e il patrocinio dell’Associazione Italiana Pubblici Giardini, fino al 2 dicembre propone una serie di attività dedicate soprattutto ai bambini e alle famiglie, ma anche ai cittadini, ai professionisti del settore e alle imprese del territorio. Sabato, dalle 9,45 alle 13, al parco di Villa Cassarini appuntamento con ‘Bologna è i suoi alberi’: una giornata con percorsi didattici e interattivi alla scoperta degli alberi.

Anche la Regione si mobilita: sono tre i nuovi alberi simbolo di un futuro più green piantati ieri all’interno dello spazio verde in viale Aldo Moro. A mettere a dimora i tre esemplari di leccio sono stati la consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle Silvia Piccinini, l’assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano e Claudia Giudici, garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, che hanno piantato i tre arbusti insieme agli studenti dell’Assemblea dei ragazzi e delle ragazze. "I nostri ragazzi chiedono attenzione verso l’ambiente e la disponibilità di maggiori spazi verdi – spiega Piccinini commentando l’iniziativa –: la scelta di piantare degli alberi di leccio si inserisce in questa prospettiva, visto che si tratta di una pianta sempreverde, che assorbe Co2 tutto l’anno, molto longeva".

Oggi e domani, infine, i reparti dei Carabinieri Forestali della provincia – insieme a istituzioni e associazioni del territorio – metteranno a dimora numerose piantine forestali sulle sponde del canale Navile, al giardino Pincherle, in centro e in numerosi istituti scolastici dell’Area metropolitana.