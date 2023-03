Torna la Festa del Crocifisso Quattro secoli di tradizione

Torna la festa più antica a Castel San Pietro. Domenica 26 marzo sarà di nuovo Festa del Crocifisso in città, una festa che tradizionalmente è in calendario sempre due domeniche prima della Pasqua, ed è dedicata all’antica immagine del Crocifisso ospitata all’interno del Santuario di piazza XX Settembre. Dopo anni complicati dalla pandemia, la Festa, che pure non si è mai fermata, quest’anno ritornerà in una versione impreziosita da una novità.

Il consueto mercato della Festa, infatti, troverà spazio nel centro storico, ed in particolare nella parte alta di via Matteotti e nella zona Montagnola, anziché lungo la via Scania, con bancarelle che rimarranno aperte dalle 8 fino alle 20. La Santa Messa solenne dedicata al SS. Crocifisso sarà celebrata alle ore 16 dal parroco don Gabriele Riccioni nella piazza XX Settembre vestita a festa. A seguire la processione e il concerto del Corpo Bandistico di Castel San Pietro Terme. Sempre nella giornata di domenica, poi, oltre alla Messa solenne delle 16, si terranno al Santuario del SS. Crocifisso la messa delle 8,30 con Unzione degli infermi e quella delle 10,30. Da sottolineare che in preparazione di quello che è un evento che ormai conta 400 anni di vita, nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 sono in programma altre cerimonie religiose a cura della Parrocchia di Santa Maria Maggiore.

c. b.