Torna la festa delle figurine. C’è pure il cardinale Zuppi

Il cardinale Matteo Zuppi diventa ‘da collezione’. Appoggiato alla sua bicicletta e incorniciato dai Portici, il presidente della Cei diventa protagonista della figurina solidale del cofanetto ‘Figurine della Memoria’: questa e moltre altre riempiranno l’Estragon Club domenica. Torna ‘Figucon’, appuntamento per appassionati e collezionisti. La tredicesima edizione è dedicata a Bologna e ai suoi Portici Unesco, proprio per questo il volto scelto è Don Matteo in versione ‘ce l’ho, manca’. La figurina, con lo scatto di Gabriele Fiolo e in collaborazione con l’Arcidiocesi a sostegno di Cefa, sarà presente in anteprima all’evento, che si svolgerà dalle 10 alle 17.

Calcio, sport, cartoni animati e fumetti, senza dimenticare il mondo cinematografico e quello degli youtubers, ce n’è per tutti i gusti e la figurina fa da ponte tra passato e presente. "Ci aspettiamo il pienone – commenta Emiliano Nanni, presidente dell’associazione Figurine Forever e organizzatore della kermesse –. Le figurine accendono la nostra fantasia". Infatti "sono attesi oltre quaranta espositori dall’Italia e da tutta Europa", continua Nanni. Ci sarà uno spazio dedicato allo scambio, mentre su 80 tavoli i collezionisti mostreranno le loro copie. Allo stand di Figurine Forever sarà possibile donare le proprie, sostenendo anche la campagna ‘Adotta con la Figurina’. E per i bambini c’è in omaggio l’album degli ‘Amici Cucciolotti 2025’. Tante le iniziative, come l’area Subbuteo in collaborazione con Bologna Tigers e il Bar della Figurina, con Valentina Neri e Gianluca Roncato. Sul palco, alle 12, spazio a Orgoglio Fortitudo per commemorare il campione Ruben Douglas e al calcio, celebrando i portieri, tra cui Rino Rado, campione d’Italia con il Bologna nel ‘63-‘64 e protagonista del cofanetto realizzato con il club.

In pista anche Paolo Mengoli, recordman di presenze (455) come portiere della Nazionale Cantanti: "Essere nelle figurine è il picco massimo della popolarità – scherza Mengoli –. Hanno segnato la nostra storia: sono felice di far parte della collezione". "Questi eventi costituiscono il valore aggiunto della grande città, che non ha perso lo spirito di comunità – conclude l’assessora Roberta Li Calzi –. Nelle immagini ci sono persone che sono state importanti per Bologna e in questo modo i giovani possono conoscerle".