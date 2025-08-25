Torna la festa dello sport. Dimostrazioni gratuite e cena: "Un’occasione di socialità"

San Benedetto Val di Sambro festeggia lo sport. Il ritrovo è fissato nella giornata odierna per le 17.30, al campo sportivo Federico Taglioli dove i referenti delle realtà locali organizzeranno attività aperte a chiunque voglia partecipare. Al termine delle dimostrazioni gratuite, per la cena, ci si sposterà nella piazza dove si svolge il mercato settimanale. Molte le discipline in mostra: ovviamente calcio e volley, le più frequentate ma anche zumba, atletica leggera, basket e yoga per adulti e bambini.

"Lo sport – ricorda il sindaco Alessandro Santoni – è un grande strumento per la crescita della comunità, all’insegna dello stare bene insieme. La festa è un’ ottima occasione per conoscere tutte le associazioni e i gruppi presenti nel nostro comune. Sono grato agli assessori Leonardo Matranga e Francesca Girotti per il lavoro svolto a favore dello sport e dei giovani".

L’idea della festa è nata, qualche anno fa, all’interno della consulta dello sport, un organismo nato per favorire il confronto tra le varie realtà che operano sul territorio locale. "La consulta – racconta il presidente Massimo Parodi – nasce per favorire la conoscenza reciproca fra i vari referenti sportivi. Siamo in una dozzina di persone e ci riuniamo ogni due mesi circa. A volere la consulta sono stati il sindaco Alessandro Santoni e Lamberto Vacchi, ex giudice olimpico e grande uomo di sport che l’ha presieduta fino all’ anno passato".

Durante la giornata di oggi, alla sala riunioni della Bcc e alla sala del consiglio comunale, si terrà la mostra fotografica ’scatti sambenedettesi’ curata da Marco Canapi e Valter Turchi. Fra i fotografi coinvolti Elisa Marchettini, Francesca Girotti, Simona Degli Esposti, Asia Pasquini, Elisa Romani, Giovanna Pezzi e Ambra Fabbri.

"In montagna – ribadisce Parodi – lo sport ha una funzione prevalentemente sociale. Fino ai 12-13 anni quasi tutti praticano qualche attività, a prescindere dal livello raggiunto. E’ una cosa di cui andiamo molto fieri".

"Questo approccio – conclude Parodi – non impedisce, se c’è il talento, di raggiungere risultati importanti, come dimostra il caso di Matilde Brunetti, la ragazza di San Benedetto che farà i campionati italiani di getto del peso".

Fabio Marchioni