Torna la Festa dell’Uva, l’autunno può iniziare

Un appuntamento storico che può essere riassunto in tre parole: tradizione, impegno e passione: la Festa dell’Uva ha raggiunto la 69ª edizione. Un evento originariamente nato per celebrare l’apertura della vendemmia che ricorreva nella seconda metà del mese di settembre e che anche quest’anno è stata resa possibile grazie al contributo della Pro Loco insieme al Comitato Commercianti, Ascom Confcommercio, le Associazioni del territorio e il patrocinio del Comune di Castenaso. Cinque giorni di eventi che prenderanno l’avvio con la ’prefesta’, stasera dalle 18.30 la lettura delle poesie ideata dal gruppo Art’Idice interpretate dalle Drag Queen con la collaborazione di “Ciccia & Tortellini”. Nel frattempo, le vetrine dei negozi di Castenaso si popoleranno delle opere degli artisti di Art’Idice.

Domani prenderà il via ufficialmente la 69ª edizione della festa con i saluti dell’amministrazione comunale da Piazza Bassi, con l’esposizione della ’Grande Coperta’ realizzata dal gruppo ’Chiacchiere e Uncinetto’ l’iniziativa che raccoglie volontari e volontarie di Castenaso che si dilettano nella realizzazione di mattonelle e coperte all’uncinetto che verranno vendute in occasione della festa. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di strumenti di ultima generazione per le scuole di Castenaso. A seguire l’inaugurazione della mostra fotografica del gruppo fotografico La Rocca nel Palazzo comunale. Dal pomeriggio del venerdi prenderanno il via i mercati di ambulanti, dell’ingegno creativo e riuso. Per l’intero weekend, inoltre, verrà allestito un vero Villaggio dello Sport che accoglierà esibizioni, eventi e dimostrazioni delle realtà sportive del territorio, con l’accompagnamento musicale di Radio International, Radio Birikina e Radio Peter Pan. La ricca offerta gastronomica spazierà dalla cucina tradizionale, ai piatti greci, sardi, allo street food a cura di Beer Brothers on the road e le originali e inimitabili crescentine della Pro-Loco di Castenaso.

Venerdì 13 alle 20.30 il corteo storico a cura di Legiones in Agro Boiorum attraverserà le vie del centro storico.

Durante tutto il weekend sarà possibile assistere agli spettacoli e le rivisitazioni organizzate dal gruppo fra le vie di Castenaso, e il Parco della Bassa Benfenati. Queste le parole del vicesindaco di Castenaso Pier Francesco Prata: "La Festa dell’Uva è tradizione, impegno e passione: mentre gli anni passano e tutto cambia, si continua a crescere insieme per condividere questo speciale momento di divertimento e solidarietà, da valorizzare e rinnovare sempre grazie e insieme alle realtà che lo rendono possibile con sacrifici e volontà".