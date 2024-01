Torna la festa nelle strade, ma senza laboratori per i costumi

Sfilata dei carri e spettacoli a Casalecchio per il 4 febbraio, quando su iniziativa della Pro loco Casalecchio insieme tornerà il Carnevale dei bambini. Sono invece stati annullati per ragioni organizzative i preparativi per bambini e famiglie che da diversi anni svolgevano un gruppo di volontarie negli spazi della Casa della conoscenza, con l’ideazione e creazione di abiti e maschere carnevalesche realizzate con materiali di riuso.

"Lo scorso anno abbiamo ripreso dopo i due anni di stop forzato per la pandemia e possiamo dire che anche il 2024 vedrà in piazza questa manifestazione tanto attesa da bambini e famiglie", dice Alessandro Menzani, che ha appena messo a punto il programma che prevede una giornata intera all’insegna di maschere, coriandoli, stelle filanti e i carri allegorici trainati dai trattori in un corteo tra la via Porrettana, Marconi e Carducci in collaborazione con la Pro loco di Pianoro. Ritrovo alle 10 in piazza del Popolo con banchi di street food, chiosco dello zucchero filato, punti di ristoro e giochi per bambini. Accanto ad essi lo stand delle volontarie del gruppo uso e riuso di CasaMasi le animazioni per bambini della Croce Rossa, il gazebo di Nuove Generazioni e dell’Avis. Alle 14 in via Marconi il via alla sfilata dei carri e delle maschere per le vie del centro.