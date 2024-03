Torna la fiera del lavoro. Occasioni e formazione

Si presenta mettendo sul piatto almeno 35 posti di lavoro ricercati dalle aziende e dalle agenzie per il lavoro del territorio la sesta edizione della Fiera del Lavoro di Zola Predosa, promossa dal Comune di Zola e da Co-Start Villa Garagnani in programma negli spazi della residenza ottocentesca di via Masini il prossimo 22 marzo. Una giornata di opportunità per chi cerca un’occupazione che si svolge in collaborazione con Adecco, Agenzia regionale per il lavoro e Centro per l’impiego di Zola Predosa, Areajob, Chef Express, Cimertex, Ethic solution, Fitstic, Fondazione ASPHI Onlus, Gentilini Power Train, INSS-Imprenditore non sei solo, Insieme per il lavoro, In Job, Invest in Bologna,| La Petroniana Group, Lavoropiù, Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, Progetti d’Impresa, Randstad, Tresca Transformer ed Umana.

Il programma prevede dalle 9.30 alle 15.30 un focus sul tema dell’incontro tra domanda e offerta: aziende e agenzie per il lavoro incontrano candidati e candidate per la ricerca di profili specifici e per raccogliere candidature spontanee. La sezione dei profili ricercati è in costante aggiornamento sul sito del Comune di Zola Predosa (www.comune.zolapredosa.bo.it). Dalle 9.45 verranno presentati servizi e progetti comunali e metropolitani per il lavoro e l’impresa, mentre a seguire a partire dalle 11 si svolgerà il seminario sul tema Intelligenza Artificiale e lavoro: tra innovazione aziendale e inclusione sociale, un appuntamento prioritariamente rivolto alle imprese che vedrà la partecipazione di importanti e qualificati relatori. L’ingresso alla Fiera e alle attività proposte è gratuito, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Info, contatti e prenotazione (consigliata) alla email: co-start@villagaragnani.it- o al numero 339.7759230. Iniziativa che si svolge con il patrocinio di: Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Unione dei Comuni Reno Lavino Samoggia, Ifab.