Torna la Fire di Sdazz: "Sarà un omaggio alla nostra identità"

Dopo un anno di assenza forzata a causa dell’alluvione la Fire di Sdazz è pronta a tornare a Baricella. Lo annuncia l’amministrazione: "Il 2025 sarà finalmente l’anno in cui daremo vita a quella fiera rimasta sospesa: un omaggio alle nostre origini agricole, cuore pulsante della nostra storia e radice profonda della nostra identità collettiva. Il 19 e 20 ottobre le strade e le piazze del nostro paese si animeranno di vita e di festa: bancarelle, trattori d’epoca e moderni, un mercato contadino ricco di colori e sapori, spettacoli, giostre e momenti di condivisione che ci faranno guardare al passato con gratitudine e al futuro con speranza e determinazione".

Tra gli imperdibili di questa edizione: l’area bimbi con Villaggio a tema Robin Hood, giochi in costume e avventure ispirate al leggendario eroe della foresta, per bambini dai 5 ai 12 anni; una camminata sulle tracce del grano; il tiro alla fune; i balli western; il battesimo della sella e una dimostrazione equestre. "Questa edizione non sarà soltanto una fiera – sottolinea il Comune –: sarà la fiera che non abbiamo potuto vivere lo scorso anno, arricchita dal desiderio di ritrovarci e dal bisogno di riscoprirci comunità".