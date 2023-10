Torna la Fire di Sdazz fra tradizione e sport

Al via a Baricella la ‘Fire di Sdazz’, quest’anno dedicata allo sport. La festa, che propone bancarelle, spettacoli, giostre, musica ed arte, è in programma domani e lunedì. "Per l’amministrazione comunale che la organizza – dice il sindaco Omar Mattioli – la fiera appare come una bestia feroce, difficile da domare, a causa della burocrazia, delle norme sulla sicurezza, della difficoltà di conciliare esigenze diverse e molteplici. Ma la nostra ‘Fire di Sdàzz’ è soprattutto un giorno di festa, un motivo di orgoglio per la nostra comunità, che va ’fiera’ appunto delle proprie tradizioni. È il momento dell’anno in cui ci si riunisce nelle strade e nelle piazze per passeggiare, incontrarsi, chiacchierare, divertirsi, fare acquisti, e così via".

"L’edizione di quest’anno della fiera è dedicata allo sport – sottolinea il primo cittadino –. A Baricella oggi si praticano numerosi sport, sia a livello amatoriale che agonistico; nel corso degli anni l’offerta sportiva per i giovani e non giovani del nostro territorio è cresciuta notevolmente, fino ad annoverare anche discipline prima non praticate come l’atletica leggera, il karate e il padel. Dunque dedichiamo il nostro evento non solo allo sport in generale, ma a tutti i nostri sportivi, campioni di oggi e di domani, che ogni giorno corrono, soffrono, vincono e perdono, ma soprattutto si divertono".

In occasione della festa è stata praticato un intervento fantasioso e colorato di street art diffuso, protagonisti i gatti, fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Intervento che intende valorizzare anche le attività commerciali del territorio. Un percorso artistico che si snoda nei luoghi strategici del paese. E domani, alle 11,30, nel centro culturale ‘Il Bargello’ verranno inaugurati i murales realizzati dalla street artist Pasa.

p. l. t.