Torna la minaccia anarchica Scritte sul bus della Penitenziaria "Inaccettabile provocazione"

di Chiara Caravelli

Nuovo blitz degli anarchici in città. La minaccia, infatti, continua a colpire Bologna: stavolta l’obiettivo è stato un bus della Polizia penitenziaria proveniente dal carcere Opera di Milano che, nel pomeriggio di venerdì intorno alle 16, aveva accompagnato alcuni detenuti al DamsLab per uno spettacolo teatrale. Nuove manifestazioni di sostegno ad Alfredo Cospito e alla sua battaglia contro il regime di 41 bis, per cui è in sciopero della fame da più di 100 giorni: ‘41 bis tortura, Alfredo libero’ è la scritta di vernice rossa comparsa su una fiancata del bus.

Non solo, gli anarchici (circa una ventina) hanno anche affisso sul cancello del teatro uno striscione: ’Sotto gli occhi di Di Gregorio si consuma la tortura del 41 bis. Alfredo libero, tutt* liber*’. Il riferimento è al direttore del carcere milanese, Silvio Di Gregorio.

I cinque detenuti della casa circondariale di Opera erano in città per partecipare all’ultimo capitolo del progetto ‘Crocevie di Teatro e Carcere’ andato in scena al DamsLab dal 27 al 31 marzo scorsi. Ferma la presa di posizione del sindacato autonomo Polizia penitenziaria Sappe, che esprime "solidarietà ai poliziotti di Opera e al direttore Silvio Di Gregorio, inacettabile provocazione" e auspica che si faccia luce sull’inquietante episodio.

Immediata anche la reazione del mondo politico. "Totale solidarietà – le parole del capogruppo della Lega in consiglio comunale, Matteo Di Benedetto – agli uomini della polizia penitenziaria. Si tratta di un gesto vile portato avanti da gruppi violenti e fuorilegge che sanno esprimersi solo tramite minacce e soprusi. Alla penitenziaria va anche il nostro grazie per tutto quello che fanno per la sicurezza della comunità, ai sacrifici, alle fatiche e all’impegno, spesso di fronte a situazioni critiche e al limite". Solidarietà anche da Fratelli d’Italia col senatore Marco Lisei.

Dall’inizio dell’anno si tratta dell’ennesima azione a opera degli anarchici. È di fine gennaio la telefonata anonima arrivata al centralino del Carlino, a cui sono seguite vari cortei prima in zona universitaria, poi in via del Pratello. Anche in questi casi, gli anarchici hanno lasciato scritte che invocavano la libertà di Cospito, contestando fermamente il regime del 41 bis.