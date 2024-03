Torna la mostra dedicata a Marconi

Martedì nella sede della Regione in viale Aldo Moro 50 riapre ’Sasso Marconi. La città di Guglielmo’, la mostra realizzata dall’Assemblea legislativa per il 150esimo anniversario della nascita dell’inventore della radio. L’esposizione è allestita in concomitanza con i ’Marconi Days’ in corso di svolgimento a Sasso Marconi. Da Pontecchio, dove tutto ebbe inizio, a Stoccolma, dove fu insignito del Premio Nobel: 26 pannelli raccontano la storia di Guglielmo Marconi con foto inedite tratte dalla serie tv ’Marconi. L’uomo che ha connesso il mondo’, con la regia di Lucio Pellegrini, Stefano Accorsi nel ruolo di Guglielmo Marconi e Nicolas Maupas nel ruolo di Marconi giovani. Venerdì 5 alle 17.30, concerto finale di ’Onda Marconi’, orchestra giovanile.