Torna la mostra dei funghi . Alla scoperta dei segreti

"Sarà un’occasione per entrare in contatto con un mondo complicato e per alimentare le proprie conoscenze e valorizzare il ruolo fondamentale della natura". Dopo il periodo di interruzione causato dalla pandemia, la Mostra dei Funghi e delle Erbe - giunta alla quarantesima edizione ed allestita dall’associazione Micologica Avis Bologna Aps e Il giardino di Pimpinella, in collaborazione con Confcommercio Ascom e con il patrocinio del Comune - è pronta a fare il suo ritorno in città. Domenica, dalle 10 alle 18 in Sala Borsa, i riflettori saranno puntati su numerose tipologie di funghi ed erbe, con l’obiettivo di divulgare le conoscenze e informare sui pericoli e le caratteristiche dei funghi velenosi, portando alla luce tutti quei ‘segreti’ che la natura nasconde. Vicino ad ogni specie esposta sarà presente un cartellino con l’identificazione e le proprietà (commestibile, tossico, velenoso, mortale) così come saranno esposte le erbe, conservate in appositi contenitori con acqua. "Ripartiamo con grande determinazione – afferma Marino Fontana, presidente gruppo micologico Avis –. La nostra iniziativa punta a informare i cittadini sui rischi e i pericoli che si possono incontrare. Saremo disponibili a rispondere a tutte le domande".

"Questa sarà un’occasione importante per puntare l’attenzione sulle piante e sulle loro proprietà: alcune possono essere usate come medicinali, altre adoperate in cucina, altre ancora possono essere velenose. È bene saperle riconoscere" fa eco Laura Dell’Aquila, esperta botanica del giardino di Pimpinella. La mostra è giunta quest’anno alla sua quarantaquattresima edizione: "Si tratta di un’iniziativa che ha un grande valore didattico, perché dà la possibilità di approfondire le proprie conoscenze" sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore Confcommercio Ascom.

Giorgia De Cupertinis