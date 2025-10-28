Torna la musica nello scrigno di San Colombano

Ritorna la musica di preziosi strumenti antichi al Museo di San Colombano - Collezione Tagliavini. Uno scrigno che compie 15 anni e che oggi festeggia l’apertura della nuova stagione concertistica chiamando a raccolta alcuni degli oltre 1300 musicisti che in questo periodo lo hanno frequentato e animato: alle 19, con ingresso gratuito, le porte del complesso di via Parigi si apriranno e la conservatrice del museo, la pluristrumentista Catalina Vicens accoglierà Stefano Albarello, István Bátori, Francesco Cera, Fabiana Ciampi, Fulvia de Colle, Bruce Dickey, Anastasia Fioravanti, Enrico Gatti, Carlo Mazzoli, Matteo Messori, Silvia Rambaldi, Fabio Tricomi e Marc Vanscheeuwijck, per un concerto con musiche di Girolamo Frescobaldi, Johann Sebastian Bach, Alessandro Stradella, Bernardo Pasquini, Muzio Clementi, Gabriel Fauré e molti altri. Tutti impegnati a far risuonare quindici dei circa cento strumenti antichi della collezione, la maggior parte dei quali donati al Museo da Luigi Ferdinado Tagliavini nell’era di Fabio Roversi Monaco, allora presidente della Fondazione Carisbo che diede vita al circuito museale Genus Bononiae. Il concerto di oggi, con strumenti realizzati tra la seconda metà del 1500 e il 1800, è il primo di una serie per avvicinarsi alla mostra Michelangelo e Bologna dal 14 novembre a Palazzo Fava, organizzata da Opera Laboratori e Fondazione Carisbo.

In cartellone, domenica 9 novembre, alle 16, il giovane clavicembalista Nicolò Pellizari. Sabato 22 novembre, alle 11, sarà invece dedicato ai più piccoli con Una scatola musicale, un laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni. Sotto la guida del cembalaro e restauratore Graziano Bandini, i partecipanti costruiranno e decoreranno un proprio strumento musicale. Il legame tra le arti e le scienze sarà al centro di una serie di concerti-conferenza che uniscono il linguaggio musicale ad altre discipline. Il 13 dicembre, alle 16, Matteo Messori e il cardiologo Gabriele Bronzetti proporranno Musica e medicina ai tempi di Michelangelo, esplorando il rapporto tra armonia sonora e armonia del corpo. Il 14 gennaio, Maria Luisa Baldassari e lo storico dell’alimentazione Massimo Montanari daranno vita a Musica e cucina ai tempi di Michelangelo, un affascinante viaggio nel gusto e nel suono del Rinascimento. Infine, il 17 gennaio, con il concerto-conferenza Musica e arte cembalaria ai tempi di Michelangelo, Sofia Vavassori, Alberto Casarin, Sebastiano Franz, Davide Pelissa e Graziano Bandini indagheranno i legami tra musica, liuteria e artigianato del Cinquecento. Nel periodo natalizio è previsto anche un tributo a Enrico Gatti, il 20 dicembre. La prima parte della stagione concertistica si concluderà giovedì 22 gennaio 2026 con I gioielli della Collezione Tagliavini.