Torna la rassegna . La quarta edizione sul tema dell’abitare

Per compensare il brutto tempo e l’assenza di... vitamina D, torna la rassegna Collagene per una quarta edizione e una nuova dose di ’proteine culturali’. Da venerdì 25 ottobre al 13 dicembre, quattro appuntamenti mescolando danza, performance, musica e altre arti sono previsti al Das (Dispositivo arti sperimentali), il centro di ricerca e produzione artistica, in via del Porto 11/2.

Descritto come "uno spazio fertilizzante per chi promuove eventi creativi" da Mattia Santori, consigliere delegato alle politiche giovanili, il festival ha per obiettivo la multidisciplinarietà: presentare e divulgare un panorama largo delle diverse opere di artisti attuali. "Affacciare il contemporaneo è il nostro scopo attraverso Collagene, – spiega Federica Amatuccio, responsabile del evento –. Non facciamo una differenza gerarchica tra le discipline, l’età o le nazionalità. L’importante è dare la libertà agli artisti di esprimere la loro realtà del momento. Nessun tema era imposto, ma il soggetto della casa è emerso naturalmente".

In tutto, 14 progetti sono stati scelti tra più 90 risposte alla call pubblica di Collagene. "I partecipanti di varie origini vivono tutti in Italia", specifica Eugenia Galli, responsabile del progetto. "Le installazioni previste saranno inedite e visibili per la prima volta perché sono state pensate specificamente per gli spazi del Das", aggiunge Amatuccio.

Questo venerdì inizia la rassegna (sempre dalle 19). Il duo composto da Chiara Marini Ferretti e Giulia Zini darà il via, con una body performance sull’abitare col proprio corpo i luoghi pubblici e privati. Dopo di che, Luc Ndikubwimana proporrà uno spettacolo di danza a cavallo tra tradizione rwandese e hip-hop. La serata si concluderà in musica grazie a Demetrio Cecchitelli e Vladimir Bertozzi e la loro videoinstallazione ’Rovina’, riflessione sulla crisi ecologica. Seguiranno tre altre serate il 22 e 29 novembre, e il 13 dicembre, con una varietà d’arte contemporanea rappresentata. La seconda parte di Collagene si terrà tra febbraio e maggio 2025, la call pubblica è aperta fino al 13 novembre.

Arthur Duquesne