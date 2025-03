Torna la sagra più antica della provincia

Ritorna la ’Festa della raviola’ a Trebbo di Reno di Castel Maggiore. Che con le sue 213 edizioni vanta il titolo della più antica sagra della provincia di Bologna. La kermesse, organizzata dalla Pro loco e dalla Consulta di Trebbo, si terrà il terzo fine settimana di marzo, con una tre giorni piena di iniziative, da venerdì 14 a domenica 16 marzo. L’appuntamento da tre anni riveste anche il ruolo di importante riferimento dei cosplayers, cioè persone che indossano costumi che rappresentano personaggi dei videogiochi, comics, con un’area artisti e un grande spazio destinato ai giochi di società e di ruolo. Le attività sono numerose: mostre, serate amarcord, la camminata della raviola e, novità di quest’anno, il raduno dell’Ape club Italia. "In programma ci sono tanti eventi – spiegano gli organizzatori – ma al centro della festa resta la raviola, tipico dolce di San Giuseppe; un dolce con l’impasto simile alla pasta frolla e ripieno di mostarda, come da ricetta classica.". E aggiungono: "Naturalmente andrà in scena la tradizionale gara della miglior raviola che contraddistingue la festa, cuoche e cuochi amatoriali presenteranno le loro tradizionali raviole ad una giuria di esperti che poi decreterà la ‘Raviola Regina’".

p. l. t.