Torna la ’Street parade’. Ma cambia il percorso

Musica tekno "a colpi di cassone". Sotto le Due Torri torna la ‘Street parade’ che sfilerà tra le vie della città chiamando a raccolta appassionati da tutta Italia. Dopo il grande successo dell’edizione di aprile dello scorso anno, dove arrivarono circa diecimila persone, l’appuntamento è confermato per domani. Il percorso, però, come hanno fatto sapere gli organizzatori del ’Movimento arti libere’, sarà diverso rispetto a un anno e mezzo fa: la partenza è prevista non più dai Giardini Margherita, ma dal parco di Villa Angeletti.

Il raggruppamento inizierà alle 15, poi la carovana formata da "dieci carri confermati, con vari generi musicali ma principalmente tekno", comincerà a muoversi intorno alle 17. Il corteo attraverserà via Francesco Zanardi, via Carracci, via Marco Polo, via Yuri Gagarin, via Piero Gobetti, via Franco Bolognese, Piazza dell’Unità e via Corticella e si concluderà al parco delle Caserme Rosse, dove il serpentone si fermerà con i carri per poi continuare la festa come avvenne all’ultima edizione.

"Siamo impazienti di accendere i motori dei nostri amatissimi carri e far partire una parata memorabile", spiegano gli organizzatori del ’Movimento arti libere’. Acqua e bevande saranno fornite dal personale dei carri e "sarà presente un team di volontari intorno a ogni carro, riconoscibili per la fascia arancione al braccio, a cui ci si potrà rivolgere per qualsiasi tipo di aiuto". Prevedibili, come durante il corteo dello scorso aprile, saranno i disagi alla circolazione con possibili problemi di traffico, come fa sapere la polizia locale. Fondamentale il tema sicurezza: durante l’ultima edizione, infatti, aveva preso fuoco un furgone con un impianto musicale. Un episodio che aveva sollevato non poche critiche da parte della politica. A ventiquattro ore dall’evento, l’entusiasmo tra gli appassionati è tanto anche se sui social gli utenti si sono divisi.

Non sono mancate, infatti, alcune critiche per quanto riguarda la scelta della data: la parata tekno bolognese si svolgerà in concomitanza del corteo nazionale pro Palestina in programma domani a Roma.

c. c.