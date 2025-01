Torna la ’Tombola decadente’ per giocare e fare spettacolo

Si gioca e si fa spettacolo insieme, mescolando i generi e le parti come a una festa di famiglia. ’Tombola decadente’ è infatti il gioco-spettacolo tradizionalmente scelto da Teatri di Vita che coinvolge artisti e spettatori tra ospiti e sorprese, a ingresso libero. Domani sera, a partire dalle 21. Come sempre ci saranno le anticipazioni del programma 2025 e le consegne del Premio dello Spettatore per lo spettacolo e la compagnia più apprezzati.

Con la ’Tombola decadente’ dunque si fa festa di inizio anno al teatro di via Emilia Ponente 485. Un grande e coinvolgente gioco-spettacolo in cui spettatori e spettatrici saranno dotati di una cartella, con la possibilità di vincere i fatidici premi della tombola, dall’ambo al terno alla giocata finale. Ma ’Carramba, che tombola!’ è anche spettacolo, con numerose partecipazioni di attori e attrici: Eva Robin’s, Patrizia Bernardi, Anas Arqawi, Innocenzo Capriuoli, Nicolò Collivignarelli, Met Decay, Alessio Genchi, Massimo Giordani, Sofia Longhini, Andrea Mattei, Giorgio Ronco, Myriam Sokoloff.

Non solo: sarà rivelato chi ha vinto la diciassettesima edizione del Premio dello Spettatore. In lizza, tutti gli spettacoli del 2024 votati dal pubblico di Teatri di Vita, ma a vincere sarà anche uno spettatore. E a seguire, brindisi e musica. Insomma, appuntamento a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485 tel. 333.4666333; teatridivita.it), domani sera alle 21. L’ingresso è gratuito.