Torna l’arte nalla Sala degli specchi

Daniela e Stefano Campogrande di nuovo a fare gli onori di casa nella Sala degli Specchi di Palazzo Pepoli Campogrande. Non succedeva da un po’ di anni, anche se proprio due lustri fa Campogrande Concept, il loro progetto multiforme nel segno della bellezza, nasceva proprio al piano nobile di questa storica dimora senatoriale della metà del Seicento, in via Castiglione 7. Qui la coppia di imprenditori iniziò a organizzare mostre d’arte contemporanea, esposizioni di design, sfilate di moda, esperienze in ambito food e tante attività che ne hanno fatto un salotto culturale. Dopo una lunga parentesi, la sala degli specchi, un esempio unico per la nostra città con la sua chinoiserie, torna a risplendere di iniziative. La prima in una settimana importante come il Cersaie, con cinque giorni, dal 25 al 29 settembre, nel segno di Campogrande Design Hub: tutti i giorni dalle 18,30 a ingresso libero, tanti appuntamenti. Lunedì 25 incontro con l’artista e designer Charaka che fonde arte e design, il 26 Erika Calesini che presenta Glamour Lips e Judith Castellò col suo design che ammorbidisce l’acciao, il 27 dedicato a Pep Marchegiani, il 28 a Giorgio Monti e la sua collezione di tavoli Radice Design Lab. Non avendo a disposizione il piano nobile, Campogrande Concept è arrivato in altri spazi, come la Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili, dove il 19 ottobre si terrà il vernissage della mostra Humanitas di Davide Peretti, che concentra il suo lavoro sulla raffigurazione e lo studio costante di corpi umani, ricurvi su se stessi, sempre immersi nell’acqua. Il 14 novembre, invece, sarà inaugurato il progetto Eclipsis all’Arena del Sole, dove questo sabato alle 18,30 aprirà la mostra antologica Attraversamenti di Paolo Liverani, pittore faentino mancato nel 2017. Ma ogni occasione è ideale per scoprire nuovi spazi, la vera missione dei due partner e soci che hanno fondato un Real Estate. E così il 4 ottobre, davanti a un altare per pronunciare un secondo sì, i Campogrande presenteranno un nuovo spazio nel bolognese.

Benedetta Cucci