Torna l’attività per i bambini alla Ludoteca

Da una parte l’Emporio solidale e a fianco la Ludoteca Il sole. Così nei giorni scorsi, insieme alla distribuzione degli alimenti e dei beni di prima necessità per le famiglie dei comuni dell’Unione Reno Lavino e Samoggia segnalati dai servizi sociali, è ripresa l’attività per genitori e bambini che si svolge nella ludoteca nelle ore mattutine per la fascia 0-6 anni e il pomeriggio per bambini e adolescenti dai 7 ai 14 anni.

Col mese di febbraio accanto agli operatori e ai volontari si aggiungono le esperienze speciali organizzate dagli studenti del liceo da Vinci di Casalecchio che per i più piccoli organizzano giochi e proposte educative, letture animate e musicali, la bottega delle emozioni, percorsi e attività sensoriali rivolti a bambini da zero a 6 anni affiancati da un accompagnatore. Gli studenti delle classi 4AE e 3 CU dello stesso liceo operano il lunedì, il mercoledì e il venerdì al dopo scuola ricreativo con laboratori artistici e sostegno allo studio rivolti ai bambini e adolescenti dai 7 ai 14 anni. Tutte attività svolte in programmazione col servizio LinFa del Comune di Casalecchio, con gli operatori dell’emporio solidale Il Sole e con la cooperativa Nuove Generazioni.