Torna l’incubo esuberi alla Fiac. Sciopero e trattativa con l’azienda

Continua la battaglia dei lavoratori della Fiac Pac di Casalecchio di Reno, azienda del gruppo Atlas Copco e specializzata nella vendita di compressori. Giovedì, infatti, contemporaneamente all’incontro con la direzione aziendale su piano industriale, prospettive per l’azienda e i lavoratori, il personale ha svolto compattamente due ore di sciopero, registrando oltre il 90% di adesione. "L’azienda e il gruppo hanno annunciato una ristrutturazione e un piano di licenziamenti collettivi, a fronte del quale lavoratrici e lavoratori richiedono prospettive certe e continuità occupazionale per gli uffici di Casalecchio Reno e per le professionalità al loro interno", fa sapere la Fiom Cgil.

"Quattro anni fa lo stabilimento produttivo a Pontecchio Marconi è stato chiuso e la fabbrica di compressori è stata trasferita in provincia di Torino, con la conseguente perdita di quasi cento posti di lavoro. A Casalecchio sono rimasti gli uffici commerciali, che si occupano della vendita dei prodotti Fiac e della multinazionale. Negli ultimi anni si è registrata una flessione del fatturato e, nel mese di luglio, sono state già licenziate due impiegate – riavvolge il nastro Simone Raffaelli di Fiom –. Come se non bastasse, ora l’azienda intende aprire una procedura di licenziamento collettivo: stimiamo che possano essere coinvolti altri 5 o 6 dipendenti, tutti impiegati amministrativi".

Giorgia De Cupertinis