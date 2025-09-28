Le risposte di Birmingham

Le risposte di Birmingham
Bologna
CronacaTorna l’incubo esuberi alla Fiac. Sciopero e trattativa con l’azienda
28 set 2025
GIORGIA DE CUPERTINIS
Cronaca
  Torna l'incubo esuberi alla Fiac. Sciopero e trattativa con l'azienda

Torna l’incubo esuberi alla Fiac. Sciopero e trattativa con l’azienda

Dopo la chiusura del sito produttivo rimangono gli uffici commerciali "A rischio 5-6 dipendenti".

Una manifestazione durante la storica vertenza dello stabilimento Fiac

Una manifestazione durante la storica vertenza dello stabilimento Fiac

Continua la battaglia dei lavoratori della Fiac Pac di Casalecchio di Reno, azienda del gruppo Atlas Copco e specializzata nella vendita di compressori. Giovedì, infatti, contemporaneamente all’incontro con la direzione aziendale su piano industriale, prospettive per l’azienda e i lavoratori, il personale ha svolto compattamente due ore di sciopero, registrando oltre il 90% di adesione. "L’azienda e il gruppo hanno annunciato una ristrutturazione e un piano di licenziamenti collettivi, a fronte del quale lavoratrici e lavoratori richiedono prospettive certe e continuità occupazionale per gli uffici di Casalecchio Reno e per le professionalità al loro interno", fa sapere la Fiom Cgil.

"Quattro anni fa lo stabilimento produttivo a Pontecchio Marconi è stato chiuso e la fabbrica di compressori è stata trasferita in provincia di Torino, con la conseguente perdita di quasi cento posti di lavoro. A Casalecchio sono rimasti gli uffici commerciali, che si occupano della vendita dei prodotti Fiac e della multinazionale. Negli ultimi anni si è registrata una flessione del fatturato e, nel mese di luglio, sono state già licenziate due impiegate – riavvolge il nastro Simone Raffaelli di Fiom –. Come se non bastasse, ora l’azienda intende aprire una procedura di licenziamento collettivo: stimiamo che possano essere coinvolti altri 5 o 6 dipendenti, tutti impiegati amministrativi".

Giorgia De Cupertinis

