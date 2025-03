Torna l’incubo liquidazione alla ex Saga

Un grosso campanello d’allarme alla Gaggio Tech srl. Ieri si è riacceso lo spauracchio di una liquidazione dell’ex Saga Coffee. Un incubo che sembrava finito ormai quasi tre anni fa quando lo stabilimento di Evoca è stato ceduto a due imprese lombarde: la Tecnostamp e la Minifaber. Dando vita, per l’appunto, alla Gaggio Tech srl. Un cielo che sembrava sereno su Gaggio, ma che potrebbe tornare nuvoloso in queste ore. Infatti, nel caso in cui dovesse andare in porto questa liquidazione volontaria – anche se nulla è ancora certo –, a rischio vi sarebbero tutti gli operai dell’azienda.

Il clima a Gaggio è surreale, ma la ditta prosegue i lavori. I sindacati si sono incontrati più volte in questi giorni nello stabilimento, cercando di capire i malumori sin dalle prime luci dell’alba, trattando anche con alcuni legali della società. Il responso della dirigenza, spiega la Fiom, pare essere irremovibile e lascia intendere pochi spiragli di trattativa. Pertanto la giornata decisiva è quella di oggi: questa mattina è stata convocata alle 9.30 l’assemblea dei lavoratori, vista la situazione emergenziale dello stabilimento. Mentre un incontro con l’azienda dovrebbe avvenire entro le prossime 72 ore.

La consigliera regionale Fdi Marta Evangelisti ha scritto un’interrogazione alla Regione in cui chiede "di sostenere i lavoratori della Gaggio Tech". Evangelisti ricorda il modo in cui il progetto di rilancio sia stato supportato dalla Regione con fondi stanziati attraverso la legge regionale per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna, destinata a sostenere le attività manifatturiere e ad attrarre nuovi investimenti: "L’allora presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini e il suo assessore allo Sviluppo economico e Lavoro Vincenzo Colla si sono adoperati e hanno sostenuto l’operazione di reindustrializzazione della ex Saga Coffee", spiega Evangelisti.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere alla giunta "un intervento in sostegno dei lavoratori, nella speranza che la Regione stessa abbia posto in essere tutti i presupposti per l’ottenimento della cassa integrazione straordinaria per i dipendenti". Infine Evangelisti formula alla giunta regionale se "ha erogato alla proprietà della azienda in oggetto e poi se ritiene opportuno garantire una formazione professionale che dia la possibilità di ricollocamento ai dipendenti della Gaggio Tech", chiude il suo intervento.

Giovanni Di Caprio