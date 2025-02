Torna l’industrial dei Laibach

Bologna la rock, come la nostra città viene sempre definita, in verità ha sempre avuto tante anime musicali profonde, amando in particolare tutti i generi di nicchia, di forte impatto concettuale e sonoro/visivo. Tra le varie scene che qui sono state venerate c’è quella della musica industrial, come quella degli sloveni Laibach, nati alla fine degli anni ’70 nella ex Jugoslavia di Tito e grandi remixatori della storia politica più minacciosa, si può dire, che tornano in città a dieci anni dal loro ultimo concerto all’Estragon. Ed è subito stra-cult! Suoneranno stasera al Link di via Fantoni proponendo la loro musica che si fonde con la rivisitazione pop per un effetto cortocircuito che oggi si ascolta raramente. Basti pensare che uno dei loro album più famosi, Volk, è una raccolta di particolarissime interpretazioni di inni nazionali. Ma il concerto di questa sera fa parte dell’Opus Dei Tour, per promuovere la ristampa in vinile e Cd del loro iconico album del 1987, Opus Dei.

Benedetta Cucci