A San Lazzaro torna l’iniziativa lo ‘Zaino sospeso’ , la raccolta solidale di materiale scolastico per sostenere le famiglie in difficoltà che si stanno preparando al rientro in classe dei propri figli. L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere tutto l’occorrente di cui necessitano gli studenti (penne, matite, quaderni, astucci, etc.) al rientro in classe, distribuendo il materiale attraverso l’emporio solidale alle famiglie iscritte nel circuito di Amalio. In tutti i punti vendita partner dell’iniziativa e che esporranno la locandina dello Zaino Sospeso, sarà possibile acquistare e lasciare il materiale didattico nell’apposito carrello solidale.