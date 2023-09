Torna lo Spiral Festival al Cassero. Elettronica e universo queer in pista

Esplora i molteplici talenti queer all’interno del panorama della musica elettronica, ma non crediate che si tratti solo di ricerca del contemporaneo. Perché lo Spiral Festival, che viene prodotto per il secondo anno al Cassero LGBTI Center dove debutta oggi, si occupa anche di vogueing, ad esempio, ballo performativo, nato nei locali gay frequentati da latinoamericani e da afroamericani già dai primi anni sessanta, poi reso celebre da Malolm McLaren e Madonna. L’opening è alle 22 con Lilly Meraviglia, cantante, performer, tiktoker e fashion icon, che porterà con sé uno showcase del suo nuovo album, in un mix di glitter, tenebre e magia.

Domani è il turno dell’iconoclasta Christeene, una delle più importanti e controverse icone queer degli ultimi anni, tra beat post hip hop e venerdì in scena le crew di due dei queer techno party più influenti degli ultimi anni: i resident di Veselka, collettivo ucraino che ha cresciuto la nuova generazione di queer fanatici della techno e della new trance, e quelli de La Roboterie, la più longeva e nota crew italiana.

A chiudere queste quattro giornate di festival, sabato 23 ci saranno i due resident di Big Dyke Energy, il party transfemminista londinese devoto alle sonorità house, rave, jungle e break beat. Elliott e Orny suoneranno sotto il nome di Faff, il loro nuovo progetto di coppia. Spiral è un carico di performance, live show, dj set, visual e anche un workshop di due giorni dedicato alla ballroom culture e al voguing, realizzato in collaborazione con The Bo Lounge, realtà bolognese appartenente a questa effervescente comunità.

b. c.