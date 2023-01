Torna ’Nelle valli bolognesi’, la rivista che racconta le storie della provincia

Sabato esce, abbinata a il Resto del Carlino, la rivista ‘Nelle valli bolognesi’ edita da Bcc Emilbanca in collaborazione con Appenninoslow, extraBo e la Città metropolitana. La rivista, nata 13 anni fa con cadenza trimestrale, si occupa di storia locale, tradizioni e biodiversità del territorio. Ci sono rubriche fisse, come quella fotografica o quella sui nomi dialettali dell’avifauna della Bassa. Alcuni collaboratori sono fissi e professionisti, altri cambiano di volta in volta. In questi anni ‘Nelle valli bolognesi’ ha collaborato con oltre 150 realtà, tra singole persone, esperti o associazioni.

La rivista è sempre stata a distribuzione gratuita, prima solo nei punti di distribuzione (un centinaio tra negozi, alberghi, bar, biblioteche, ospedali) e negli uffici di extraBo in piazza re Enzo a Bologna. E poi la distribuzione, è stata affidata anche ad Appenninoslow, società di promozione turistica che gestisce diversi uffici turistici e altri servizi in tutta la provincia. Questo numero è in distribuzione nelle filiali della banca nelle quali arriverà tra la fine di questa settimana e la prossima.