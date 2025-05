Torna ’Peonia in Bloom’. Viaggio sensoriale nel verde

L’attesissimo appuntamento Peonia in Bloom torna negli antichi Orti (via della Braina 11) per la 13ª edizione, testimoniando il grande successo di pubblico che ha avuto in questi anni. La mostra mercato, da venerdì a domenica, ha l’obiettivo di promuovere i progetti della Fondazione Pio Istituto delle Sordomute Povere, membro della Consulta tra Antiche Istituzioni bolognesi. In pieno centro storico, si apre questo luogo magico, silenzioso, ricco di orti e fiori che ricordano il passato. Il presente lo portano i tanti prodotti sui banchi dei moltissimi espositori, provenienti da ogni parte d’Italia che, con i loro oggetti, complementi di arredo per casa e giardino, vintage, abbigliamento e bijoux, rappresentano il bello e l’eleganza. Non possono di certo mancare le peonie dell’Azienda di Lucia Malaspina di Peonia Mia che sono il simbolo di questa manifestazione con i loro colori e i profumi. La presenza delle Associazioni Re - Use with love, Itaca e Ant confermano il concetto benefico dell’evento, patrocinato dal Quartiere Santo Stefano, il Resto del Carlino, FAI, in collaborazione con il Garden Club Camilla Malvasia. Non si faranno solo acquisti originali, ma si svolgeranno anche dei Workshop speciali come il Laboratorio di cesteria per realizzare un cesto di midollino con la tecnica dell’intreccio a due tessitori e uno floreale per i bambini a cura del Garden Club Camilla Malvasia. E ancora un altro dedicato agli infusi per il benessere con l’Istituto Erboristico L’Angelica.

’Dalla natura alla tazza’ sarà un viaggio sensoriale tra erbe e tisane, dove ogni partecipante potrà creare la propria infusione personalizzata. Tornano anche i laboratori più amati delle passate edizioni: workshop delle ’Candele in cera vegetale profumate’, create con ingredienti naturali e il laboratorio di peonie ad acquerello, esplorando due tecniche suggestive: quella multistrato e china, e quelle bagnato su bagnato e bagnato su asciutto. Saranno possibili anche le visite guidate al Piccolo Museo dell’Istituto. Info per prenotazioni al Workshop: info@peoniainbloom.com; press@peoniainbloom.com Orari: venerdì 16 maggio dalle 15 alle 20; sabato e domenica dalle 10 alle 19. Ingresso a offerta libera.