Torna ’Sciuscià’, l’innocenza spezzata

"Il film è un segnale d’allarme. I ragazzi della strada, vittime innocenti di questa terribile guerra, saranno perduti per sempre se noi, uomini, continueremo ad essere indifferenti, pigri ed egoisti di fronte a questa immensa miseria". Così parlava Vittorio De Sica all’alba del Secondo dopoguerra, nel 1946, in vista dell’uscita del suo nuovo film, ’Sciuscià’. Un film che denunciava la situazione dei ragazzi nelle carceri minorili e che, a distanza di quasi 80 anni, mostra ancor oggi tutta la sua drammatica attualità.

Da oggi la Cineteca, che ne ha curato il restauro, riporta ’Sciuscià’ al cinema Lumière (e da domani nelle sale italiane), riaccendendo i riflettori sulla situazione delle carceri minorili: "Le cronache di queste settimane, le celle bruciate al carcere minorile del Pratello di Bologna, la fuga dal Beccaria di Milano, ci dicono che dopo 77 anni la nostra società non ha risolto uno dei suoi aspetti più mostruosi e paradossali, il carcere per i minori", ricorda il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli. E questa mattina alle 11, sarà lo stesso Farinelli a presentare il film – che fa parte del lavoro di approfondimento della Cineteca sul grande regista – al Lumière, mentre la proiezione di martedì 7 febbraio, alle ore 20, sarà introdotta da Paola Ziccone (Centro di Giustizia minorile per l’Emilia-Romagna e le Marche), Annamaria Nicolini (ASP Città di Bologna) e Luca Rizzo Nervo (Assessore Welfare e salute del Comune di Bologna). Importante ricordare che ’Sciuscià’ sarà poi il primo film nella storia dell’Academy a vincere, nel 1947, il Premio Oscar al miglior film straniero, imponendosi all’attenzione internazionale

Il restauro di ’Sciuscià’ sarà in programmazione per tutto febbraio (info e orari sul sito della Cineteca), accompagnato dalla retrospettiva ’Bambini al cinema’. L’elenco è lungo: Jean Vigo (Zero in condotta), Andrej Tarkovskij (L’infanzia di Ivan), Vittorio De Sica (Ladri di biciclette), Roberto Rossellini (Germania anno zero), François Truffaut (I 400 colpi), Ken Loach (Kes), Hirokazu Koreeda (Nessuno lo sa), Marjane Satrapi (Persepolis), Charles Laughton (La morte corre sul fiume) e Peter Bogdanovich (Paper Moon), scopriremo come grandi autori hanno raccontato l’infanzia e le sue infinite sfaccettature. Abbinata ai lungometraggi, una selezione di rari cortometraggi e perle d’archivio.