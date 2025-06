Torna ’Sotto le stelle del cinema’. Da Wes Anderson a Terry Gilliam. E la ‘prima’ di Verdone in piazza

Cucci

Forse non c’era abbastanza cinema sotto le Due Torri e così ecco che arriva per la prima volta un cartellone pomeridiano che accompagna ’Sotto le stelle del cinema’, al via ieri sera e fino al 14 agosto. La location dei cinefili mai abbastanza soddisfatti sarà il Modernissimo, dove oggi alle 16 si vedrà ’One Hour With You’ di Ernst Lubitsch e alle 18 ’Il tempo che ci vuole’ di Francesca Comencini (ogni proiezione qui costerà 3 euro e 50), giusto un aperitivo prima di sedersi in piazza alle 21,45 per assistere a ’A History of Violence’ di David Cronenberg, naturalmente gratuitamente, come tutto il cartellone sul Crescentone.

In pratica ogni giornata di rassegna sotto le stelle, diventa un mini-festival tra due location (eccetto il periodo di Cinema Ritrovato dal 21 al 29 giugno), con due o tre film e anche super-guest al Modernissimo e non solo sul grande palco "maggiore", come quando questo venerdì, alle 18, la regista Colin Serreau presenterà il suo film ’Chaos’ dopo una selezione di cinema del 1905 o quando il primo luglio alle 18 Brady Corbet presenterà il suo ’The Brutalist’ per ritornare in sala il giorno dopo alle 17 per una conversazione, prima di ’Dead Man’ di Jim Jarmush, che la sera sarà in piazza per presentare il suo ’Solo gli amanti sopravvivono’ del 2013. E ancora il 13 luglio scenderà le scale del paradiso dei cinefili Carlo Verdone, perché alle 17 si vede ’Bianco, Rosso e Verdone’ che lui introduce, cosa che farà anche la sera in piazza Maggiore (è la sua ‘prima’ a Bologna) con ’Un sacco bello’, nel nuovo restauro della nostra Cineteca.

Riavvolgiamo la pellicola per tornare all’inizio del cartellone in piazza, che vivrà dei grandi classici restaurati che ruotano attorno al cuore del festival Il Cinema Ritrovato (culmine con l’Orchestra del Comunale, diretta da Timothy Brock, che il 26 giugno in piazza accompagna ’La febbra dell’Oro’ di Charlie Chaplin che compie 100 anni), per correre poi lungo i mesi di luglio e agosto attraverso gli omaggi.

Ed ecco che domani scorreranno sul grande schermo della piazza le immagini di ’Hanno rubato un tram’ che Aldo Fabrizi girò proprio a Bologna nel 1954 e che oggi bisogna assolutamente rivedere, per di più con la sponsorizzazione di Tper. Tra le retrospettive volute dalla Cineteca, quest’anno c’è quella dedicata a Katharine Hepburn e quindi giovedì sarà proiettato ’Woman of the Year’ di George Stevens. La sera dopo ’La verità su Bébé Donge’, tratto da Georges Simenon, diretto nel 1951 da Henri Decoin e il 21 proiezione in copia pellicola 70mm di ’Incontri ravvicinati del terzo tipo’ di Steven Spielberg, presentato da Grover Crisp: ed entriamo nel vivo del Cinema Ritrovato. Coline Serreau torna il 22 per presentare ’Tre uomini e una culla’ e il 24 giugno serata epica con Terry Gilliam ’himself’ che presenta il suo ’Brazil’, girato proprio 40 anni fa: "Un film che oggi sembra un documentario" sottolinea Gian Luca Farinelli, direttore artistico della Cineteca di Bologna, parlando di questa storia distopica ambientata in un mondo dove la burocrazia ha preso il sopravvento in ogni attività dell’uomo e, combinata al cinismo spietato dei potenti, uccide chi tenta di ribellarsi e i pochi che ancora riescono a sognare.

Salto temporale all’11 luglio con il cine-concerto dedicato a ’Il Gattopardo’ di Luchino Visconti. Oltre alla visione della pellicola si potranno ascoltare le musiche di Nino Rota grazie all’Orchestra Senzaspine. Poi, il 17 luglio, serata importante in ricordo delle vittime dell’alluvione con ’Big Fish’ di Tim Burton, una proposta avanzata da Andrea Farinelli, fratello di Simone, morto per l’alluvione a causa di un torrente in piena a Pianoro. Il 20 luglio invece ecco Alice Rohrwacher con ’La chimera’, mentre il 28 in piazza Maggiore ci sarà il film ’Il Pilastro’ di Roberto Beani, fresco di premio al Biografilm.

La locandina di ’Sotto le stelle’ quest’anno è dedicata a ’Grand Budapest Hotel’ di Wes Anderson, atteso il 3 e 4 agosto in città, per presentare sia al Modernissimo sia in piazza vari film tra cui ’La trama fenicia’, ’L’isola dei cani’, oltre a ’Days and Nights in the Forest ’di Satyajit Ray e al celebre film del 2014, quattro Oscar nel 2015, appunto ’Grand Budapest Hotel’.