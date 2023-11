Torna ’You-Factory’ laboratorio di regia audiovisiva

Piccoli registi crescono in Valsamoggia dove per il quinto anno consecutivo prende il via You-Factory: il laboratorio per adolescenti coordinato da Gabriele Veggetti presso il centro giovanile di Castelletto. Venerdì è in programma la selezione per l’ammissione ad un percorso formativo che si propone di fornire ai ragazzi gli strumenti indispensabili per progettare e condurre in autonomia un progetto audiovisivo (dallo story-telling, alla creazione di una storia, alla ripresa documentaria, dalla progettazione al confezionamento finale di un film). Una piccola scuola di produzione audiovisiva gratuita, sostenuta finanziariamente da Regione e Comune di Valsamoggia che nei suoi primi anni di attività si è distinta nel settore per i riconoscimenti riportati. Per informazioni whatsapp: 3462227030.