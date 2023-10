Tornano al Lumière gli angeli di Wim Wenders

È forse il film più amato di un regista di culto ’Il cielo sopra Berlino’, di Wim Wenders, che torna oggi al Lumière (e da domani nelle sale italiane), restaurato dalla Wim Wenders Foundation, distribuito dalla Cineteca. E sempre da oggi al Lumière, parte la retrospettiva che ripercorrerà l’opera di Wenders in 10 film fino al 20 ottobre, per attraversare oltre cinquant’anni di carriera, avviati sull’onda rivoluzionaria del Nuovo cinema tedesco. Un autore cinefilo che ha fatto del viaggio e della riflessione sull’immagine l’essenza stessa del suo cinema. Tra i film in programma, anche l’anteprima del nuovo Anselm, presentato al Festival di Cannes e dedicato all’artista Anselm Kiefer (venerdì 13 ottobre, ore 20). Gli altri titoli: Alice nelle città, L’amico americano, Lampi sull’acqua, Nel corso del tempo, Tokyo-Ga, Paris, Texas, Lisbon Story, Perfect Days, Il sale della terra.