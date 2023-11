Tornano alla scuola elementare mezzo secolo dopo il primo giorno

"Sono tornati dove si sono formati e dove hanno cominciato a costruire il loro futuro. Una felice iniziativa nel giorno di San Martino, quando Casalecchio festeggia il suo Santo Patrono". Così Concetta Bevacqua ha salutato ieri in via Carducci, davanti alle omonime scuole elementari, alcuni degli ex studenti di questa scuola che il 1° ottobre 1973, 50 anni fa, cominciarono a frequentare con la prima elementare. Gli studenti di allora erano: Morena Sacanna, Roberta Sernesi, Claudia De Maria, Stefania De Simone, Patrizia Stefani, Roberta Murgia, Eleonora Sarti, Andrea Negroni, Roberto Bai, Cristian Fiori, Alessandro Pulga, Andrea Lipparini, Andrea Garelli, Maurizio Cevenini, Piero Vignali, Lorenzo Giovannetti, Stefano Cappi, Stefano Gulini, Piero Margheri, Alessandro Barbieri e Gionni Forlenza.

"La maestra era Valentina Lolli – racconta Gionni Forlenza – dalla seconda avemmo l’insegnante Wanda Banzola. In terza si aggiunsero Annarita Cecolini e Mario Di Furia, in quinta Paolo Centonze. L’ultimo anno vivemmo il dramma del rapimento Moro e, un mese dopo, lo scontro di due treni a Vado di Monzuno che causò 48 morti e 76 feriti". n. m.