Tornano De Gregori e Venditti ’Gran finale’ di 50 anni di musica

È un viaggio attraverso le trasformazioni della società italiana, è molto più di un concerto l’incontro, attesissimo e finalmente avvenuto, tra Francesco de Gregori e Antonello Venditti, che si ritrovano su un palco, a condividere ricordi e frammenti di storia, senza mai sfiorare la retorica e la nostalgia. Un piccolo miracolo della grande canzone d’autore italiana, lo spettacolo, che dopo i Tutto esaurito nei teatri (due date all’EuropAuditorium), va in scena questa sera alla UnipolArena (ore 21). Una occasione unica per sentirsi parte di un lungo percorso fatto di canzoni che hanno accompagnato oltre 50 anni di musica. Partendo dagli esordi sotterranei della Roma di fine anni ’60, in locali ormai entrati nella mitologia, come lo storico Folkstudio dove si cercava di replicare le atmosfere fumose, quasi carbonare, certamente creative, dei piccoli caffè del Greenwich Village dove l’amato Bob Dylan spiegava che il pop poteva cambiare il mondo. Era forse una illusione, ma i due la raccolsero e interpretarono con entusiasmo e originalità, pubblicando una serie di dischi, gli esordi di Alice e Rimmel per De Gregori, Le cose della vita per Venditti, che sono diventati classici della cultura popolare italiana. Tutto inizia nel 1972 con un album condiviso non per scelta discografica, Theorius Campus, ma per necessità economiche: l’etichetta non aveva i fondi necessari per realizzare un disco per ognuno di loro. Così incidono un lato per uno (si trattava, allora, di 33 giri in vinile), ad eccezione di due ballate, Dolce signora che bruci e In mezzo alla città. Da allora, carriere segnate da avvenimenti come il tour che De Gregori fece assieme a Lucio Dalla, riportando il pubblico del pop negli stadi, la scrittura di lavori come Roma Capoccia che fanno di Venditti l’interprete di una Roma romantica come non avveniva dai tempi del folk e di Notte prima degli esami, diventato inno generazionale.

I due, sul palco, scherzano, dialogano (A Bologna all’EuropAuditorium lo hanno fatto spesso), si scambiano i brani in un clima che riesce a rendere confidenziale anche gli spazi molto vasti, regalando agli spettatori la bellissima illusione di essere proprio in quelli ambienti così ridotti, fossero l’Osteria delle Dame di Bologna o il Folkstudio di Roma. In occasione del tour hanno inciso insieme, reinterpretandoli, due brani famosi del loro repertorio, Peppino di Venditti e La donna cannone di De Gregori, che verranno proposti nel lungo concerto di questo Gran finale (così si chiama l’appuntamento), con tantissime melodie da cantare, come sempre è successo, in coro. Si inizia con Bomba o non bomba, si prosegue con La leva calcistica della classe ’68, Che fantastica storia è la vita, Buona notte fiorellino e poi, naturalmente, Roma Capoccia.

Pierfrancesco Pacoda