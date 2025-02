Tornano i bolidi d’epoca, show di Auto in Fiore

Rombo di motori: il primo maggio si accendono i motori della 24esima edizione di ’Auto in Fiore’ e il suo creatore, Claudio Antonini, ha promosso una nuova strategia qualitativa alla sfilata accendendo i fari sui borghi storici del paese. Sempre con un occhio alla solidarietà: il ricavato, infatti, grazie anche a un contributo aggiuntivo della Coop con sede a Villanova Castenaso, verrà donato alle famiglie bisognose del territorio in forma di buoni pasto.

Quest’anno il corteo automobilistico correrà a illuminare Fiorano, paese con una storia che risale a 7mila anni fa. Dai dati emersi da una ricerca fatta dal leader di Auto Storiche si evince come ci sia poca conoscenza delle tante bellezze del paese. E per questo l’organizzatore di ’Auto in Fiore’, Claudio Antonini, ha deciso di puntare i fari delle sfilate di auto storiche in prestigiose località ancora troppo segrete.

Oltre ad avere uno scopo benefico, dunque, la sfilate delle auto storiche avrà l’obiettivo di donare conoscenza. L’evento è stato sponsorizzato da Qn - il Resto del Carlino, che negli anni, ha aiutato l’evento a raggiungere la cifra di 92mila euro donati.