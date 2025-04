Tornano i favolosi anni ’70 e ’80. Musica e balli per beneficenza

"Quei favolosi anni 70/80": sabato 3 maggio torna a Sasso Marconi l’evento solidale che unisce divertimento, musica, cibo e beneficenza. Si tratta dell’evento solidale nato dalla collaborazione tra alcune associazioni di volontariato del territorio per celebrare gli stili musicali e le tendenze dei mitici anni 70/80 e raccogliere al tempo stesso fondi da devolvere a progetti di utilità sociale per il territorio: una grande serata di festa a scopo benefico, che ogni anno richiama a Sasso migliaia di persone, ben 3.500 biglietti staccati nelle edizioni 2023 e 2024. Nella sala conferenze del Polo Logistico intitolato a Giovanni Tassi, gli organizzatori della festa hanno annunciato le novità della 9ª edizione, in programma il 3 maggio, al Palatenda di via Cà de Testi, nell’area degli impianti sportivi.

Il programma si arricchisce con la partecipazione di un volto noto della comicità di casa nostra: Duilio Pizzocchi, che insieme a Francesco Preci, animerà il pre-disco con il suo show. Federico Sandrolini, intervenuto in rappresentanza del Comitato organizzatore della manifestazione, ha poi spiegato come sono stati utilizzati i fondi raccolti con l’edizione 2024. Il ricavato, in tutto 26 mila euro, ha consentito di donare: un impianto audio-video per il Polo Tassi presso la Pubblica Assistenza; un gioco da esterni per la Scuola dell’Infanzia di San Lorenzo; un impianto di videosorveglianza per la Scuola Primaria di Villa Marini; nuovi impianti audio per le scuole di Borgonuovo e Sasso; una piastra da cucina per la Pro Loco Sasso che, a causa dell’alluvione dell’autunno scorso, ha perso gran parte delle proprie attrezzature. Con il ricavato della festa è stato inoltre possibile sostenere i progetti di ricerca promossi da Ageop a favore dei bambini malati di tumore. Alla presentazione ha partecipato anche il sindaco Parmeggiani, che ha ringraziato gli organizzatori "per l’impegno e lo spirito di collaborazione". I biglietti d’ingresso costano 15 euro e sono in vendita all’Edicola Centro di via Porrettana a Sasso.

z. p.