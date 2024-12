Tornano i Legnanesi. Nuove avventure fino in Giappone

In scena oggi, alle 21, e domani, alle 16, al Teatro Duse, lo spettacolo ‘Ricordati il bonsai’ de I Legnanesi. Ambientato in Giappone, questo capitolo della saga della famiglia Colombo segna anche i 75 anni di attività della compagnia, longevità che sottolinea la popolarità dei personaggi di Teresa (Antonio Provasio), Mabilia (Enrico Dalceri) e Giovanni (Italo Giglioli). Questa volta, l’avventura inizia con una curiosa proposta ricevuta dalla famiglia: l’amica Carmela chiede loro di prendersi cura di uno sconosciuto on Giappone in cambio di una futura eredità. Da lì in poi, i protagonisti viveranno diverse peripezie. "Il Giappone ha una storia millenaria, ma è all’avanguardia – spiega Mitia Del Brocco, coautrice dei testi della compagnia –, per me I Legnanesi rappresentano questo dualismo: la famiglia Colombo incarna la tradizione popolare con una modernità che li rende sempre riconoscibili oggi". Reduci da una stagione che ha visto oltre 160mila spettatori, I Legnanesi confermano il loro ruolo unico nel panorama teatrale italiano.