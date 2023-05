Tornano i predoni del rame Prese di mira le grondaie

Tornano a colpire i predoni del rame. Con un doppio colpo, nei giorni scorsi i ladri a caccia dell’oro rosso hanno fatto manbassa di grondaie e tubazioni in due diverse località di Zola. Un ‘assaggio’ l’altra settimana nella quartiere Zola Chiesa dove i malviventi hanno staccato le calate del sistema di grondaie in un paio di palazzi nel comparto ‘C4’. Pochi giorni dopo, a pochi chilometri di distanza, il furto delle parte terminali, quelle più accessibili, delle calate delle grondaie nel complesso di residenze tra via Risorgimento e via dei Prati, a Ponte Ronca.

"E’ stato nella notte tra martedì e mercoledì scorso", conferma l’amministratore condominiale Paolo Bonora "Sono sparite le parti terminali delle grondaie in rame. Insomma dove si arrivava comodamente le hanno straccate nottetempo e le hanno trafugate".

A girare intorno a questo grande caseggiato a ridosso della linea ferroviaria si notano infatti queste mancanze delle tubazioni che portano l’acqua piovana direttamente ai pozzetti di raccolta. L’assenza di questi componenti in caso di pioggia crea anche problemi di smaltimento delle precipitazioni.

"Ci macchia tutto il muro a vista e poi arrivano grandi quantità di acqua contro i muri delle cantine, dei garage e delle fondazioni. Sono spese non da poco visto il costo attuale del rame, e poi problemi che ricadono su tutto il condominio", commenta un residente. A Zola Chiesa i palazzi presi di mira sono quelli di via delle Officine. Anche qui col favore del buio mani ignote hanno smontato le parti più accessibili della lattoneria in rame. "Il danno è notevole e c’è anche da essere preoccupati perchè questi usano i nostri palazzi come riserva di pregiati pezzi di rifornimento per i loro traffici", osserva una condomina. Ancora da quantificare l’entità del danno e da registrare l’allarme degli abitanti che temono un ritorno di questi ladri attratti dall’alto prezzo del rame.

