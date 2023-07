Tornano "I suoni degli Angeli", e tornano con un programma che promette ancora una volta un grande successo di pubblico. La rassegna musicale realizzata da e all’interno del Giardino degli Angeli dopo il blocco forzato dovuto alla pandemia, torna per regalare ai castellani una decima edizione che vedrà tra i protagonisti grandi nomi della musica italiana e internazionale. La scelta degli organizzatori è stata quella di condensare questa edizione 2023 nel mese di agosto, e così lo start arriverà il 6 agosto con l’approdo al Giardino di Simone Cristicchi, che in riva al Sillaro porterà il suo "Concerto in miniatura". Il "cantattore" proporrà canzoni, racconti e memorie accompagnato dal Maestro pianista Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45, con ingresso a offerta libera. Tutto il ricavato sarà devoluto alle attività di volontariato dell’Associazione ’Il Giardino degli Angeli’.

c. b.