Tornano nelle sale quattro cult di Lynch

Febbraio, al Modernissimo, sarà il mese David Lynch. Il regista americano scomparso lo scorso 17 gennaio a 79 anni, sarà ricordato con il ritorno in sala di quattro suoi grandi film provenienti dalla Library del progetto di distribuzione Il Cinema Ritrovato al cinema della nostra Cineteca. E mentre le proiezioni sono già nel calendario al Modernissimo già dall’1 febbraio con The short films of David Lynch ed Eraserhead, tanti altri cinema italiani stanno richiedendo i titoli per le loro sale. Il 3 febbraio, ad esempio, sarà la volta di Velluto Blu e il 4 di Cuore Selvaggio. Ma ecco i lavori che ci riporteranno quelle atmosfere oniriche e dense di atmosfera lynchiana che oggi riviviamo in maniera differente, sapendo che non ce ne possiamo aspettare di nuove.

Il primo titolo è The Elephant Man, film biografico del 1980, adattato da due libri. La storia è di epoca vittoriana, quella di fine Ottocento dove vive il deforme John Merrick, scoperto da un medico di buon cuore, il dottor Frederick Treves, durante uno spettacolo di strada gestito dall’avido e malvagio signor Bytes: per via della sua sindrome di Proteo, viene soprannominato l’Uomo Elefante. Lost Highway, Strade perdute del 1997 è una crime story, un esempio di film noir moderno ma con immaginario e tematiche surreali. Lynch ne ha scritto la sceneggiatura insieme a Barry Gifford e la colonna sonora originale è stata composta da Angelo Badalamenti: rimane impressa la figura di Robert Blake, l’attore che interpreta L’uomo misterioso.

Poi eccoci a Mulholland Drive del 2001 (in foto il regista con le attrici protagoniste), una strada di L.A. trasfigurata da Lynch così: "Si sentono delle storie a proposito di cose che accadono su Mulholland Drive. È una strada piena di mistero e di pericoli. Ed è come guidare sul tetto del mondo, guardando giù la Valley e Los Angeles. Si vedono questi panorami incredibili, quindi è alquanto onirica oltre che misteriosa".

Infine The Straight Story in italiano Una storia vera del 1999, basata su un fatto realmente accaduto, la storia di Alvin Straight, un contadino dell’Iowa che nel 1994, a 73 anni di età, intraprese un lungo viaggio a bordo di un trattorino rasaerba per andare a trovare il fratello reduce da un infarto. "Un film dal valore oppositivo, in grado di dimostrare che la ’materia’ del cinema di Lynch, se solarizzata, può esprimersi con respiro classico e commovente" scrive Roy Menarini.

Benedetta Cucci