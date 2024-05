Tornei e musica a Ponte Ronca

Tre giorni in spettacoli, gastronomia, celebrazioni e tornei, da oggi a domenica, a Ponte Ronca (Zola Predosa) dove su iniziativa della parrocchia si svolge la tradizionale festa della famiglia che vede stasera in programma lo spettacolo della compagnia de I Ronchigatti e domani il ritorno a grande richiesta della band dei Well Done che con Stefano Antolini alla batteria, Alessandro Furlati alla chitarra, Cristiano Bassi alla tastiera e la voce di Damiano Cavalieri dalle 21 saranno in concerto. La musica sarà al termine di un pomeriggio di tornei con gli animatori di Estate Ragazzi e il ristoro a base di panini con salsiccia. Domenica alle 10 messa degli anniversari e pranzo comunitario. Nel pomeriggio giochi e mercatino dell’usato.