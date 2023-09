Torneo di basket per Enrico Donati

Grazie all’iniziativa ed alla determinazione dei genitori di Enrico, Carla e Vincenzo, è stata recentemente costituita l’associazione Dona & Friends in ricordo di Enrico Donati (foto), ragazzo prematuramente scomparso pochi mesi fa. L’associazione organizzerà diverse iniziative, promuovendo socialità ed eventi principalmente legati allo sport, in particolare basket e vela, i preferiti di Enrico. Enrico era infatti una grande sportivo: da piccolo ha giocato nella Fortitudo e ha sempre seguito la squadra. La prima iniziativa dell’associazione, organizzata anche grazie al contributo di tanti amici, sarà il Torneo di basket Enrico Donati: un quadrangolare che si svolgerà domani e domenica a partire dalle 18 presso la palestra di PGS Corticella in via San Savino 37. Le squadre partecipanti saranno CMA Salus Pallacanestro Bologna, Libertas Bologna, Pgs Corticella e una selezione formata dagli amici di Enrico. Il torneo verrà inaugurato da Marco Calamai.

L’obiettivo del torneo è ricordare Enrico Donati, detto appunto ‘Dona’, un capitano, uno sportivo, una persona vera, amata da tantissimi, come testimonia la partecipazione all’organizzazione di questa prima tappa. Il ricordo di Enrico vuole essere un esempio per tanti a voler dare valore e concretezza ai propri sogni e vivere con passione ogni attimo della propria vita. In occasione del torneo verrà donato all’Ant un automezzo acquistato con la raccolta fondi effettuata dagli amici per Enrico, che ha scelto di spendere gli ultimi mesi di vita, portando assistenza agli ammalati. Il torneo si concluderà con la premiazione. Consegneranno i premi Carla, la mamma di Enrico con ‘Baio’ Baiocchi e Marco Lisei.