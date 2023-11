Torneo di bowling inclusivo. In sfida trecento atleti

"Io valgo per te": prende il via venerdì la Happy Hand winter edition con 300 partecipanti. Un progetto educativo promosso dalla Cooperativa Sociale La Fraternità Onlus e dall’associazione Willy The King Group, con il patrocinio del Comune di San Lazzaro, che ha l’obiettivo di combattere ogni forma di discriminazione all’interno della società e promuovere l’inclusione reale e il benessere delle persone con disabilità, nella valorizzazione della diversità. Nello specifico sarà un torneo di bowling a squadre con a seguire festa, premiazioni e flash mob (dalle 9.30) presso il Bowling di via Speranza.

"Come lo sport ci spinge a superare i nostri limiti, questa manifestazione ci sfida a cambiare prospettiva e a osservare il mondo con occhi diversi. Happy Hand, nella sua doppia versione estiva ed invernale, ci permette di superare il lato competitivo dell’attività sportiva per costruire una comunità inclusiva ed educante, di cura. Questo è un momento importante per ribadire questi concetti. L’associazione Willy The King e la cooperativa sociale La Fraternità onlus sono realtà radicate sul nostro territorio che contribuiscono, anche grazie a Happy Hand, a scardinare giorno dopo le barriere. Non solo quelle fisiche ma anche quelle più insidiose della mente per riscoprire il valore delle relazioni e dell’inclusione" sottolinea l’assessore alle Pari Opportunità, Juri Guidi.

Il progetto è rivolto a studenti delle scuole superiori e ragazzi con disabilità cognitiva dei centri diurni del territorio che collaborano e sperimentano assieme l’esperienza dell’incontro nel rispetto dell’altro. Si inizierà alle 10 di venerdì con l’accoglienza e l’inizio della competizione, a seguire, alle 11.30 si terranno le premiazioni. Alle ore 12 ci sarà un Flash Mob (che per questa nona edizione avrà come tema gli abbracci) e alle 13 chiusura con il pranzo al Circolo Arci. "La Fraternità intende proporre una riflessione che deve necessariamente coinvolgere tutti i cittadini e le istituzioni – spiega Trajana Lukaj, referente LF23 -. La nostra società deve avere l’urgenza di abbattere le barriere, non solo architettoniche ma soprattutto culturali e sociali e favorire una piena integrazione delle persone con disabilità".

