Torneo di Padel a Castenaso per Aiutare Mondo Gatto Onlus

Giocare a padel è divertente, ma può essere anche molto utile. Sabato dall 9.30 alle 18 al Country Club Racket World, in via Gozzadini 8 a Villanova è in programma infatti un torneo benefico di padel in favore di Mondo Gatto Onlus.. Il ricavato sarà infatti interamente devoluto all’associazione, che gestisce l’oasi felina di via Allende. L’iscrizione costa 25 euro e il torneo mette in palio tanti gadget di Vasco Rossi originali e autogrfati. Le iscrizioni vanno effettuate su Playtomic al link dedicato.